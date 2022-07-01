Британский маркетплейс ASOS обвинили в издевательстве над российскими клиентами. Сервис ASOS обновил свое мобильное приложение, после чего в описании появилась фраза: "Мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?"

Такой тон не понравился многим российским пользователям, люди начали писать гневные комментарии и занижать рейтинг магазина. Некоторые покупатели отметили, что на английском та же фраза звучит не так обидно.

В марте ASOS прекратил доставку своей продукции в Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.