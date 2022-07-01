В России за сутки госпитализировали 1 148 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 148 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 3,9% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлены 3 155 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 340, Санкт-Петербург – 252, Московскую область – 201 и Воронежскую область – 114.

От последствий заболевания скончались 53 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на коронавирус. После прохождения лечения выздоровели 3 288 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 18 433 394 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 861 605 человек.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост штамма "Омикрон" летом маловероятен.

