Более 26 тыс заявлений по ковидной амнистии подали в Москве

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Начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил, что с 1 июня было получено 26,5 тысячи заявлений на возмещение штрафов по ковидной амнистии.
"Из них 25,6 тысячи – от физических лиц, а 900 – от юрлиц", – сказал Данчиков в беседе с ТАСС.
25 мая Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с начала лета. По его словам, это является частью мер по смягчению санкционного давления.
Так, с горожан прекращается взыскание уже оформленных штрафов, а для тех, кто уже штраф оплатил, доступна полная компенсация уплаченной суммы. Исключение составляют граждане, которые были наказаны за нарушение режима самоизоляции при положительном тесте на коронавирус.
В столице за сутки госпитализировали 135 человек с коронавирусом. При этом 229 человек победили болезнь. Количество заразившихся за последние 24 часа – 361. В городе умерли 13 пациентов.
"Это наш город": в столице начала действовать ковидная амнистия
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