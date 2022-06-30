В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за сутки госпитализировали 135 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При этом 229 человек победили болезнь. Общее количество выздоровевших на данный момент превышает 2,5 миллиона. Количество заразившихся за последние 24 часа – 361.

За последние сутки в городе умерли 13 пациентов, у каждого из которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки госпитализировали 1 195 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 10,4% меньше, чем днем ранее.

Британские ученые заявили, что в 2021 году вакцинация от коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 185 странах. Исследователи отмечают, что достижение 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще порядка 600 тысяч жизней.

