В Москве за сутки госпитализировали 135 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице за сутки госпитализировали 135 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
При этом 229 человек победили болезнь. Общее количество выздоровевших на данный момент превышает 2,5 миллиона. Количество заразившихся за последние 24 часа – 361.
За последние сутки в городе умерли 13 пациентов, у каждого из которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
В России за последние сутки госпитализировали 1 195 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 10,4% меньше, чем днем ранее.
Британские ученые заявили, что в 2021 году вакцинация от коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 185 странах. Исследователи отмечают, что достижение 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще порядка 600 тысяч жизней.
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