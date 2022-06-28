В Роспотребнадзоре прокомментировали текущую ситуацию с коронавирусом в России

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На подвиды штамма "Омикрон" BA.4 и BA.5 приходится 3,69% от всех фиксируемых в России случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Там отметили, что по состоянию на 27 июня в базу VGARus было загружено 139 430 геномных последовательностей SARS-CoV-2, которые были получены в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.
"За последние три недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 5,9% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 89,11%, к линиям BA.4/BA.5 – 3,69% к геноварианту "Дельта" – 1,3%", – говорится в материале.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции по-прежнему представляет собой серьезную проблему, о которой нельзя забывать. Он призвал помнить об опыте и выводах, полученных в ходе работы по противодействию распространению коронавируса.
Четыре новых подвида штамма "Омикрон" выявили в РФ за неделю
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