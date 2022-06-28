В Таиланде зафиксировали первый случай заражения человека COVID-19 от кошки

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Тайские ученые зафиксировали первый случай заражения человека коронавирусом от кошки. Об этом сообщает газета "Известия".
Данный случай, который был подтвержден исследователями из Университета принца Сонгкла, произошел в Бангкоке. Отец и сын были госпитализированы с симптомами COVID-19, а их домашняя кошка была отправлена на обследование к ветеринару. У нее взяли мазок, однако во время этой процедуры животное чихнуло на врача.
Через неделю после обследования кошки у ветеринара проявились симптомы коронавируса, а тест животного оказался положительным. Кроме того, было достоверно установлено, что врач не контактировала с зараженными COVID-19. Позднее геномное исследование показало, что хозяева кошки и само животное были заражены одним и тем же вариантом вируса, причем данный штамм не был широко распространен в Таиланде. Этот факт заставил ученых признать крайне маловероятным, что все участники данной истории могли заразиться из разных источников.
По словам эксперта рынка HealthNet Национальной технологической инициативы Андрея Ломоносова, вероятность заражения людей коронавирусом от домашних животных существует, однако остается низкой.
"Иностранные ветеринары даже не рекомендуют проводить тестирование собак и кошек на коронавирус, так как вероятность передачи вируса от животных человеку крайне низка. Хотя известно, что кошки более подвержены коронавирусу, чем собаки", – отметил он.
Ранее исследователи из Китайской академии наук высказали предположение, что штамм коронавируса "Омикрон" мог произойти от мышей. По данным ученых, изначально грызуны могли заразиться коронавирусной инфекцией от человека, а затем вирус начал мутировать в организме животных.
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