В России за сутки госпитализировали 1 425 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 1 425 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 131% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлен 2 541 новый случай инфекции. Большинство случаев пришлось на Санкт-Петербург – 230, Москву – 217, Свердловскую область – 102, Воронежскую область – 98.

От последствий заболевания скончались 59 человек. После прохождения лечения выздоровели 3 414 пациентов.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 18 424 105 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 851 282 человека.

Ранее британские ученые заявили, что в 2021 году вакцинация от коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 185 странах. Исследователи отмечают, что достижение 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще порядка 600 тысяч жизней.

