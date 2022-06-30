В России за сутки госпитализировали 1 195 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки госпитализировали 1 195 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 10,4% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране выявлено 3 106 новых случаев инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 361, Санкт-Петербург – 246, Московскую область – 164, Воронежскую область – 122.

От последствий заболевания умерли 56 человек. После прохождения лечения выздоровели 3 255 пациентов.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 18 430 239 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 858 217 человек.

Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что вакцина против коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 2021 году. Отмечалось, что анализ эпидемиологической ситуации проводился в 185 странах.

Авторы исследования обратили внимание на то, что выполнение цели Всемирной организации здравоохранения по достижению 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще 600 тысяч жизней.

