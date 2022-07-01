Синоптик рассказал, когда в Москву вернется прохлада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в ближайшие дни ожидается жаркая погода с температурой воздуха около 30 градусов, рассказал в беседе с News.ru руководитель центра "METEO" Александр Шувалов.

По его словам, прохлада вернется в столичный регион не раньше 7 июля.

"Перехода к другому типу погоды стоит ждать не раньше 6–7 июля. Именно в эти даты должны начаться обильные дожди, которые и принесут долгожданную прохладу в столичный регион", – отметил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на выходных в столице днем будет достигать от 26 до 31 градуса тепла, а в ночные часы – 15–20 градусов. Метеоролог также допустил небольшой кратковременный дождь в данный период, однако большинство жителей столицы его не заметят.

