Российские банки начали оценивать клиентов по принципу светофора – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.
Через сервис на базе Банка России финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов – юридических лиц и ИП.
Как уточняется, принцип светофора заключается в следующем: зеленый цвет – для клиентов, не вызывающих подозрений, красный – для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый – это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.
Ранее сообщалось, что платформу "Знай своего клиента" планируют распространить на физлиц. Как объяснил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Илья Ясинский, данная мера направлена на снижение нагрузки на банки и граждан.
Ясинский добавил, что сейчас банки перестраховываются, чтобы избежать претензий регулятора. Как следствие, добросовестные клиенты страдают от излишних проверок и несут дополнительные расходы.
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