ЦБ планирует распространить платформу "Знай своего клиента" на физлиц

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Платформу "Знай своего клиента" планируют распространить на физлиц. Об этом рассказали в ЦБ РФ, передает ТАСС.

Как объяснил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Илья Ясинский, данная мера направлена на снижение нагрузки на банки и граждан.

"Мы говорим о том, что если по совокупности параметров клиент, в том числе физлицо, на перспективу будет отнесен к группе низкого риска, то банк не должен (мучить. – Прим. ред.) его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия", – заявил специалист.

Ясинский добавил, что сейчас банки перестраховываются, чтобы избежать претензий регулятора. Как следствие, добросовестные клиенты страдают от излишних проверок и несут дополнительные расходы.

По предварительным данным, действие платформы "Знай своего клиента" будет распространено на все кредитные организации в течение второго квартала 2022 года. Запуск ожидается с 1 июля 2022 года. Для физлиц платформа станет доступна примерно через 1–1,5 года, когда будут устранены замечания.

Закон о работе платформы "Знай своего клиента" будет рассмотрен Госдумой в третьем чтении в осеннюю сессию. Эта система позволит помечать ненадежных клиентов. Информировать клиентов об этом должны будут непосредственно банки.