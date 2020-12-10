ЦБ предложил ввести паспорта финансовых продуктов для защиты от навязывания услуг

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Банк России предложил законодательно ужесточить правила продажи банками страховок или инвестпродуктов, сообщает РБК.

ЦБ хочет обязать кредитные организации раскрывать клиентам выгоды и риски вложений. Поправки в законодательство предполагают внедрение так называемых паспортов финансовых продуктов, или ключевых информационных документов (КИД).

Сейчас ведется активная работа над проектом, принять его рассчитывают в ближайшее время. В паспортах будет кратко описана суть финансового инструмента, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента, сведения о возможных комиссиях. Продавец обязан будет отдать памятку потребителю до заключения договора.

В Центробанке считают, что принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов. Причем законопроект коснется не только банков, но и страховых компаний, микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов или брокерских фирм.

Законопроект предусматривает и наказания для банков, которые будут некорректно взаимодействовать с клиентами. ЦБ сможет накладывать на банки штрафы и ограничивать определенные операции.

Банк России может начать отслеживать риски обналичивания или отмывания денег банковских клиентов. Предполагается, что в конце 2021 – начале 2022 года в случае принятия поправок ЦБ запустит платформу ЗСК, или KYC (know your client – знай своего клиента), которая позволит определять благонадежность российских компаний. Их будут распределять по трем зонам, в зависимости от риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. ЦБ намерен участвовать в данном распределении.

Сведения о сомнительных операциях клиентов банки будут передавать в Банк России и Росфинмониторинг, которые и будут относить клиентов к одной из трех групп риска. По такому же принципу будут действовать и кредитные организации, уведомляя Банк России о приеме на обслуживание, о запросе на проведение определенной операции, а также о снятии средств в случае расторжения договора.