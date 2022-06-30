Что изменится в жизни россиян в июле 2022 года

В России с июля начнут действовать сразу несколько важных нововведений. В частности, они касаются малого бизнеса, оформления Fan ID, стоимости услуг ЖКХ и многого другого. Подробнее – в материале Москвы 24.

Подорожание ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 июля в России поднимутся цены на коммунальные услуги: рост составит от 3,2 до 6,5% в зависимости от региона. В то же время в каждом субъекте правительство устанавливает предельные индексы повышения по тарифам на отопление, воду, газ, электричество и вывоз мусора.

Паспорт, гражданство и регистрация

Получить паспорт гражданина РФ с 1 июля станет проще: теперь срок оформления не превысит пяти рабочих дней с момента приема документов в МВД или МФЦ.

Вид на жительство в РФ в упрощенном порядке смогут получить иностранные граждане и лица без гражданства, которые побеждали или становились финалистами общероссийских конкурсов платформы "Россия – страна возможностей". Теперь для этого не понадобится разрешение на временное проживание.

Также с 1 июля зарегистрироваться по месту жительства или временного пребывания будет удобнее, так как эти госуслуги будут переведены в электронный формат. "Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт", – рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме того, россияне получат возможность вставать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе это можно будет сделать в любой подобной организации в пределах города).

Оформление паспорта болельщика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 4 июля на портале госуслуг появится возможность оформить паспорт болельщика (Fan ID). Купить билет на матч или абонемент без него по закону будет нельзя. При этом Fan ID потребуют не только у зрителей, а у всех, кто находится на стадионе в день игры.

После подачи заявления болельщику понадобится сходить в МФЦ для подтверждения личности. С собой нужно принести паспорт или свидетельство о рождении, если документ оформляется на ребенка. Предполагается, что Fan ID позволит сделать посещение стадиона более удобным и безопасным. Отказать в нем могут тем, кто, например, ранее нарушил общественный порядок во время соревнований.

В Минспорте РФ сообщили, что Fan ID понадобится для зрителей футбольных матчей Российской Премьер-лиги (новый сезон соревнований начнется 15 июля). На первом этапе паспорт болельщика для покупки билетов потребуется на стадионах в Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. До конца года Fan ID будет нужен и на других представленных в РПЛ аренах, в том числе в Москве. Кроме того, паспорт болельщика необходим при покупке билетов на финал Кубка России по футболу.

Обязательное медстрахование

С приходом июля для получения медицинской помощи можно не предъявлять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – достаточно паспорта (и свидетельства о рождении для ребенка). Кроме того, теперь граждане не будут обязаны сами выбирать страховую медицинскую организацию. Если соответствующее заявление гражданином не подано, ее определит территориальный фонд ОМС.

Защита пенсий

В первый день июля вступит в силу закон о защите пенсионных накоплений: документ регулирует ситуацию с переводами денег из одного пенсионного фонда в другой. Если такой переход был сделан досрочно (чаще чем раз в пять лет), то владельцы счетов теряют проценты.

До принятия закона недобросовестные страховые агенты не предупреждали клиентов о подобных последствиях. А сумма процентов переходила в резерв предыдущего страховщика. По вступающему в силу документу, если суд признает перевод из одного негосударственного пенсионного фонда в другой незаконным, клиенту эти проценты вернут.

"Дачная амнистия"

Помимо этого, с 1 июля вступает в силу закон о продлении "дачной амнистии". Граждане смогут и дальше оформлять права на земельные участки, жилье и садовые дома в упрощенном порядке. С деталями "амнистии" можно ознакомиться здесь. Действовать она будет до 1 марта 2031 года.

Защита должников

С 1 июля заемщики, которые просрочили платежи, смогут защитить от списания сумму, равную прожиточному минимуму. Для этого нужно подать заявление напрямую в кредитную организацию. Таким образом, этот доход при любых обстоятельствах останется под защитой. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, лишать человека средств к существованию за долги недопустимо.

Визовые вопросы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 июля Украина вводит визовый режим с Россией. Таким образом, государство отменяет соглашение о безвизовых поездках от 1997 года и соглашение о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов от 2011-го.

В то же время Финляндия с 1 июля снимает ограничения для россиян на прием визовых заявлений. Рассматривать их будут согласно Визовому кодексу Евросоюза.

Безопасность на дорогах

С 1 июля в России также заработает онлайн-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения "Витрина данных ГИБДД". Вместе с ней запустят подсистемы "Оперативная выборка данных" и "Надзор ГИБДД".

С помощью "Витрины" компании смогут проверить работающих у них водителей на предмет многократных нарушений ПДД и лишения водительского удостоверения. Это касается, к примеру, агрегаторов такси и каршеринга. В базе будет информация как о россиянах, так и об иностранцах.

Налоги для малого бизнеса

С июля в нескольких регионах страны начнет действовать новый экспериментальный налоговый режим – Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). Присоединиться к нему сможет впервые зарегистрированный малый бизнес и индивидуальные предприниматели.

Действовать новый режим начнет в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан. Для присоединившихся к АУСН сократится отчетность и отпадет необходимость платить страховые взносы. Эксперимент продолжится до 31 декабря 2027 года.

Меры поддержки с помощью госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

С 1 июля инвалиды, у которых есть транспортное средство в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут компенсировать 50% стоимости ОСАГО через портал госуслуг. Для этого всего лишь надо подать соответствующее заявление.

Тем же образом меры соцподдержки смогут оформить семьи погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. В частности, выплаты в связи с расходами на жилье, взносы на капремонт, коммунальные услуги и пособия на детей.

Стоимость потребительского кредита

С 3 июля банки должны будут прописывать полную стоимость потребкредита или займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. Кроме того, минимальная гарантированная ставка теперь будет указана на первой странице договора по вкладам. В Госдуме объяснили, что нововведения позволят лучше информировать вкладчиков и заемщиков обо всех условиях.