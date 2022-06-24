Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты с 1 июля

Фото: depositphotos/zaktatyana

Россияне, чья зарплата связана с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ), в июле увидят повышение в доходах. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Как уточняется, с 1 июня размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

Дударев пояснил, что вся заработная плата за полный календарный месяц не может быть ниже МРОТ. При этом оклад может быть меньше этой отметки.

"В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам и оставить ФОТ (форма оплаты труда. – Прим. ред.) без изменений", – отметил эксперт.

Он добавил, что компаний, у которых и до этого зарплата была на порядок выше МРОТ, глобально данные изменения не коснутся.

Если же оклад равен МРОТ, то возможно несколько вариантов изменения зарплаты. В случае если надбавка остается прежней, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения минимального размера оплаты труда.

"Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, общая сумма ФОТ компании не изменится", – добавил Дударев.

При этом и оклад, и надбавка увеличатся тогда, когда надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, что сотрудник вправе требовать от работодателя индексацию зарплаты при условии, что пункт об этом прописан в контракте.

При отсутствии обязательств об индексации в контракте требование об индексации через правоохранительные или судебные органы невозможно. По словам эксперта, необходимо привыкать к существованию в рыночных условиях.

Если же данный пункт был указан в контракте, работник может обратиться в суд.

До этого правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.

Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.

