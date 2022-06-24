Онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД заработает с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД "Витрина данных ГИБДД" заработает с 1 июля, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу МВД, с будущего месяца в эксплуатацию введут также подсистемы "Оперативная выборка данных" и "Надзор ГИБДД".

Ранее стало известно, что в России будет создан новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Как уточнили в МВД, сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг посредством витрины данных ГИБДД.

Кроме того, Минцифры совместно с МВД планируют ввести в России возможность предъявлять водительское удостоверение и полис ОСАГО в виде QR-кода через приложение "Госуслуги Авто". В настоящее время предъявить в виде QR-кода можно свидетельство о регистрации транспортного средства.

