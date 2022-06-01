ФНС запустила страницу, разъясняющую применение автоматизированной УСН

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Федеральная налоговая служба запустила на своем сайте специальную страницу с разъяснениями касательно применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале 2022 года правительство РФ одобрило эксперимент по введению АУСН в ряде регионов страны. Его проведут в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Он стартует с 1 июля.

Как пояснили в ФНС, перейти на новый налоговый режим смогут организации и индивидуальные предприниматели, число работников которых не превышает пяти человек, а годовой доход составляет меньше 60 миллионов рублей. Всего будет доступно два варианта налогообложения – на доходы со ставкой 8% и на доходы за вычетом расходов со ставкой 20%.

Кроме того, сократится количество налоговой и другой отчетности, которую предприятия должны предоставлять сейчас. Также не придется самостоятельно рассчитывать налог: это будет делать сама ФНС на основе банковской информации, данных кассовых аппаратов и личного кабинета АУСН.

Взаимодействовать с налоговой организации и ИП смогут не только через личный кабинет, но и через сервисы банков, клиентами которых они являются. Отмечается, что к эксперименту планируют присоединиться в том числе Сбербанк, ВТБ, "Тинькофф Банк", Альфа-Банк и некоторые другие.

Ранее эксперты положительно оценили опыт введения для самозанятых москвичей налога на профессиональный доход. По их мнению, это не только расширило возможности для работающих на себя горожан, но и поспособствовало развитию "белого" сектора экономики, увеличило поступления в городской бюджет.

