Эксперты назвали ввод понятия "самозанятый" эволюционным прорывом

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Эксперты положительно оценили опыт введения для самозанятых москвичей налога на профессиональный доход. Так, президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов назвал ввод понятия "самозанятый" пять лет назад в правовое поле эволюционным прорывом.

"Самозанятость оказалась чрезвычайно удобным режимом и для тех, кто стремится самостоятельно работать "на себя", и для людей, получающих дополнительный доход, помимо основного договора от работодателя, и для начинающих, которые только пробуют себя в бизнесе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья, ведущими свое небольшое дело, и еще для множества категорий", – сказал глава МТПП.

По его словам, легализация самозанятости, введение особого налогового режима, не только расширяют возможности граждан, которые теперь могут официально сотрудничать с различными организациями и подтверждать свой доход для получения займов и виз, но и способствуют развитию "белого" сектора экономики. В Москве, считает эксперт, применение специального налогового режима показало свою эффективность.

"Легкость оформления статуса через специальное приложение, специальный налоговый режим, допуск самозанятых к торгам по госзакупкам, <...> возможность арендовать у города помещения по льготной цене, <...> пройти обучение, сфокусированное именно на преподавании основ предпринимательской деятельности самозанятым – все это стало причинами взрывного роста количества самозанятых в Москве и резкого уменьшения "серой" зоны городской экономики", – отметил Платонов.

Мнение президента Московского ТПП разделяет и доктор экономических наук, эксперт Банка России по финансовой грамотности Александра Лещинская. Она отмечает, что еще три года назад почти треть горожан числились безработными. Теперь же благодаря самозанятости не только легализовалась их деятельность, но и выросли поступления в городской бюджет.

"Рост числа самозанятых – показатель правильности принятого три года назад решения, когда порядка 30% населения были вообще не заняты, официально нигде не работали. Тот показатель, который мы сейчас наблюдаем, способствует легализации частной предпринимательской инициативы и, как следствие, пополнению бюджета налоговыми доходам", – сказала представитель ЦБ.

По ее словам, следующее, что необходимо предпринять властям, – обеспечить пенсионные отчисления для самозанятых. Это позволит обеспечить в старости финансовую стабильность для граждан, которые сегодня работают на себя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход число самозанятых горожан превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих жителей столицы. Градоначальник отметил, что помимо особого налогового режима, работающим на себя гражданам предоставляются различные меры поддержки, для них работают консультативные площадки.

