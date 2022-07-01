Интернет-магазин одежды Bonprix прекратил работу в России

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Немецкий интернет-магазин одежды и товаров для дома Bonprix объявил о прекращении работы в России. Об этом сообщается на российской версии сайта компании.

"Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня", – указано на сайте.

В заявлении отмечается, что все заказы, которые были оформлены до этого времени, будут обработаны и доставлены клиентам. Служба клиентской поддержки Bonprix продолжит работать в штатном режиме.

Бренд ​Bonprix, принадлежащий немецкому концерну Otto Group, занимается продажей одежды и обуви для взрослых и детей, а также аксессуаров и товаров для дома.

Ранее американский бренд Nike подтвердил решение полностью покинуть рынок РФ. В связи с этим сайт и мобильное приложение Nike больше не будут доступны для россиян. Магазины, которые ранее были временно закрыты, работу больше не возобновят.