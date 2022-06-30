Бизнесмены из Турции стали выкупать активы компаний, уходящих из России. Магазины Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Pierre Cardin, которые закрылись еще в марте, могут возобновить работу с новым владельцем. Как это сделал, например, Reebok – магазин тоже продали туркам.

Почему турецкие бизнесмены так стремятся на российский рынок и повлияет ли смена управления на цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.