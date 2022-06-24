В Москве закрыли уже три магазина Nike

Nike полностью уходит из России. Магазины уже закрылись в торговых центрах на Арбате, Ленинском проспекте и в Кунцеве. В общей сложности в России до марта 2022 года работали 116 магазинов.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс рассказала, что закрытие представительства компании не всегда означает отсутствие товара на рынке. По ее словам, это лишь приводит к тому, что компания сама не будет ввозить товар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

