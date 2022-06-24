Компания Nike покинула российский рынок

Компания Nike полностью уходит из России. Магазины больше не откроются. Такая информация появилась на сайте компании. Не будет работать и мобильное приложение.

Однако россияне смогут купить вещи других иностранных брендов. Речь идет о зарубежном масс-маркете. Это, например, Zara, Mango и H&M.

Как пишут СМИ, остатки будут продаваться в бюджетных сетях Familia и Off-price, но цены там будут выше. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

