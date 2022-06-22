"Жизнь в большом городе": овощи и фрукты

Цены на самые популярные овощи в Москве снижаются третью неделю подряд. И это только начало, говорят эксперты. Пик сбора урожая придется на начало июля, тогда и цены изменятся заметнее.

Какие ягоды, овощи и фрукты выращивают в столичном регионе? Где можно выгодно купить отечественные товары? И как проходит процесс импортозамещения? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".