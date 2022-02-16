Московский НПЗ нарастил производство бензина и керосина для столичного региона

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"Газпром нефть" в 2021 году увеличила производство топлива на собственных нефтеперерабатывающих заводах на 5,3% – до 7,26 миллиона тонн. Прирост обеспечили Московский и Омский НПЗ. Совокупно в прошлом году они обеспечили 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья – это на 8,3% больше, чем годом ранее.

Выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100 вырос на 16,5 процента – до 92 тысяч тонн. Суммарный объем производства дизеля за год вырос почти на 8% – до 9,69 миллиона тонн, а зимнего дизельного топлива, включая арктические сорта, – почти на 20%. Производство авиационного керосина выросло почти на 40%, а товарного дорожного и строительного битума – на 15,7%.

Увеличить производство для столичного региона удалось благодаря работе новейшего комплекса переработки нефти "Евро+", открытого в 2020 году. Команду о пуске установки дал президент Владимир Путин. В результате МНПЗ не только увеличил выработку продукции, но и обеспечил большую стабильность поставок, а также смог расширить ассортимент. Так, Московский завод начал выпускать высокооктановый бензин G-Drive 100. Комплекс заменил пять установок прошлого экологического поколения и уменьшил воздействие на окружающую среду. А в этом году столичный НПЗ приступил к производству экологичного судового топлива по собственной рецептуре с содержанием серы ниже 0,5%. Продукт полностью соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020.

"Мы продолжаем инвестировать в развитие наших нефтеперерабатывающих активов, – заявил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер. – В 2021 году началось строительство комплекса глубокой переработки нефти на Московском НПЗ. В этом проекте участвуют ведущие российские и зарубежные производители оборудования и разработчики технологических решений. Благодаря этому комплексу Московский НПЗ сможет отказаться от выпуска мазута, нарастить производство моторного топлива и получит возможность увеличить производство водорода, в том числе для транспортной системы столичного региона. На Омском НПЗ компании готовится пуск комплекса глубокой переработки нефти. Все эти проекты позволят повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов".