Росстат зафиксировал недельную дефляцию в РФ четвертый раз за год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Недельная дефляция в России с 11 по 17 июня находится на уровне 0,12%, свидетельствуют данные Росстата.

Рост цен с начала текущего года составил 11,51%. Индекс потребительских цен за указанный период составил 99,88%, с начала июня – 99,74%, с начала года – 111,51%.

На прошлой неделе ведомство сообщило о дефляции в 0,14%, до этого – в 0,01%. С 21 по 27 мая данный показатель был нулевым, а с 14 по 20 мая составил 0,02%.

Росстат также отметил снижение в среднем на 2,5% стоимости плодоовощной продукции с 11 по 17 июня. Так, капуста белокочанная подешевела на 9,7%, помидоры – на 6,5%, свекла столовая – на 3,8%, бананы – на 3,7%, лук репчатый – на 2,1%, морковь – на 2%, картофель – на 0,2%, огурцы – на 0,1%. При этом стоимость яблок выросла на 0,3%.

По данным ведомства, за период с 11 по 17 июня шоколадные конфеты стали наиболее подорожавшим продуктом. Их цена в среднем увеличилась на 0,66% против роста на 0,13% на предыдущей неделе. С начала года конфеты в шоколаде подорожали на 23,49%. Кроме того, за неделю выросли цены на рис (+0,38%, с начала года – рост на 29,76%), вермишель (+0,36%, с начала года – на 16,46%), черный чай (+0,32%, с начала года рост – на 23,55%), маргарин (+0,31%, с начала года – на 36,54%), а также консервы фруктово-ягодные для детского питания (+0,3%).

За неделю цены уменьшились на сахар-песок (-2% при росте с начала года на 40,84%). Куриные яйца потеряли в цене 0,61%, а с начала года – 13,46%. Также снизилась на 0,4% стоимость молока стерилизованного и на 0,3% – гречки. Сосиски, сардельки, творог, смеси сухие молочные для детского питания подешевели на 0,2%, свинина, колбаса, водка – на 0,1%.

Росстат также сообщил о подорожании спичек на 0,66%, зубной пасты – на 0,48%, туалетной бумаги, сухих кормов для домашних животных – на 0,4%. Снижение цен на детские подгузники составило 0,4%, на стиральные порошки – 0,3%, на пеленки для новорожденных – 0,2%.

Кроме того, отмечается рост цен на 2% на электропылесосы против увеличения на 1,69% неделей ранее, притом, что телевизоры и смартфоны теряют в цене 0,68 и 0,47% соответственно. Стоимость отечественных легковых автомобилей не изменилась, в то время как стоимость зарубежных упала на 0,03%. Цены на бензин и дизельное топливо остались практически без изменений.

По данным ведомства, в цене вырос российский анальгин (на 0,41%) и аллохол (на 0,28%). На другие наблюдаемые в недельной динамике препараты цены снижались.

Подешевели и авиаперелеты. Стоимость полета в салоне экономкласса упала до 8,69% по сравнению с 2,28% на прошедшей неделе. При этом средние цены на путевки в дома отдыха и пансионаты, санатории немного выросли в цене.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что в России по итогам текущего года инфляция не выйдет за 15%. В ближайшие недели можно ожидать начала дефляции. По его словам, это означает, что с настоящего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень ЦБ в 4%.

Орешкин также отметил, что экономика РФ после кризиса будет технологически суверенна.

