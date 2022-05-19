Инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15% – Орешкин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В России по итогам текущего года инфляция не выйдет за 15%. В ближайшие недели можно ожидать начала дефляции, заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
"В целом по инфляции было много негативных прогнозов – 20, 25%. Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%", – цитирует Орешкина РИА Новости.
По его словам, это означает, что с настоящего момента до конца года темпы инфляции не будут превышать целевой уровень ЦБ в 4%.
"Мы видим, как замедляется недельная инфляция, в ближайшие недели мы выйдем на устойчивый дефляционный тренд", – сказал помощник президента.
Орешкин также отметил, что экономика РФ после кризиса будет технологически суверенна.
"Как я сказал, экономика наша будет открытой, но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России – в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны", – подчеркнул он.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел. По его словам, такой вывод можно сделать даже на основании того, что до сих пор готовятся новые пакеты ограничений и запретов.
Министр подчеркнул, что все ограничения являются результатом независимой политики РФ, собственного курса страны. Он добавил, что основой независимости внешней и экономической политики РФ является финансовый суверенитет, который продолжат крепить в будущем. Однако, отметил Силуанов, суверенитет это не изоляция страны.
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