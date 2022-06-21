Британские железнодорожники начали крупнейшую за последние 30 лет забастовку

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Железнодорожники Великобритании начали крупнейшую за последние 30 лет забастовку. В акциях, которые продлятся три дня, намерены принять участие более 40 тысяч работников. Об этом сообщает Bloomberg.
В основном это сотрудники компании Network Rail, которая обслуживает большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона. К ним присоединятся работники еще 13 железнодорожных компаний, а также лондонского метро. Бастующие недовольны решением руководства заморозить зарплаты, увеличить рабочий день и уволить часть рабочих. Власти считают, что забастовка негативно отразится на миллионах жителей Соединенного Королевства.
Командир экипажа швейцарской авиакомпании был вынужден грузить багаж в аэропорту Эдинбурга. А все потому, что британские компании и аэропорты столкнулись с острой нехваткой кадров. Часть персонала уволили во время пандемийного простоя. И теперь такой дефицит кадров приводит к отменам и задержкам сотен рейсов.
Авиаотрасль пытается справиться с кадровым кризисом. К примеру, British Airways и EasyJet предлагают бонус в размере одной тысячи евро новым сотрудникам с опытом работы.
Небывалый для относительно спокойной Бельгии митинг прошел в Брюсселе. На акцию вышли почти 80 тысяч человек. Они протестовали против роста цен на продукты, топливо и электричество. Во всем винят поддержку властей действий на Украине и присоединение к антироссийским санкциям. Люди требовали прекратить тратить деньги на оружие и направить их на зарплаты.
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