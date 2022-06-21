"Жизнь в большом городе": крупы и каши

Оптовые цены на гречку за последние два месяца снизились на 13%. В 2022 году ожидают хороший урожай этой культуры – одной из самых популярных в России.

Какие каши любят москвичи? Что производят в столице? И требуется ли в этом сегменте импортозамещение? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".