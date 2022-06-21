Собянин предложил предусматривать рабочие места при комплексной застройке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При комплексной застройке территорий необходимо предусматривать рабочие места, помимо жилья и соцобъектов. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума Госсовета.

Мэр Москвы отметил, что обычно комплексная застройка предусматривает строительство детсадов и школ. Однако, по мнению градоначальника, на проблему нужно смотреть шире и создавать рабочие места.

Ранее Собянин осмотрел новостройку по программе реновации, которая располагается в районе Нагатинский Затон, и пообщался с местными жителями. Жилой дом располагается на улице Речников. Двухсекционное здание, корпуса которого объединены одноэтажным стилобатом, возвели по индивидуальному проекту.

