Курс евро на Мосбирже опустился до 57 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал до 57 рублей впервые с мая 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 17:26 по московскому времени европейская валюта теряла 3,14%, падая до 57 рублей. К 17:32 по московскому времени курс евро снизился на 3,05%, до отметки в 57,05 рубля, курс доллара – до 54,38 рубля (-2,24%).

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

До этого кандидат экономических наук Юрий Юденков спрогнозировал укрепление рубля в ближайшее время.

Аналитик также добавил, что доллар и евро на этой неделе могут увеличиваться и уменьшаться на 2,5 единицы.

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.

