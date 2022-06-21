Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с 2015 года

Фото: Агентство "Москва"
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 10:12 по московскому времени курс доллара составил 55,09 рубля (-0,54 рубля), курс евро снизился на 0,93 рубля, до 57,91 рубля.
Минутами ранее курс американской валюты опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.
Ранее сообщалось, что Московская биржа с 27 июня запускает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Отмечалось, что благодаря этому новые возможности смогут получить профессиональные участники рынка, их клиенты, в том числе организации.
До этого торговая площадка заявила о приостановке торгов швейцарским франком на валютном рынке. Ограничения отразятся на инструментах спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" и "доллар США – швейцарский франк" в биржевом и внебиржевом режимах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: