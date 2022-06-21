Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с 2015 года

Фото: Агентство "Москва"

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:12 по московскому времени курс доллара составил 55,09 рубля (-0,54 рубля), курс евро снизился на 0,93 рубля, до 57,91 рубля.

Минутами ранее курс американской валюты опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

Ранее сообщалось, что Московская биржа с 27 июня запускает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Отмечалось, что благодаря этому новые возможности смогут получить профессиональные участники рынка, их клиенты, в том числе организации.

До этого торговая площадка заявила о приостановке торгов швейцарским франком на валютном рынке. Ограничения отразятся на инструментах спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" и "доллар США – швейцарский франк" в биржевом и внебиржевом режимах.