В России разрешат отрицательные ставки для части валютных счетов

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Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что статья 29 закона "О банках и банковской деятельности" будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Как уточняется, размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу.

В свою очередь, банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры.

Как поясняется, поправки разработали для уменьшения концентрации средств в валюте у кредитных организаций.

Ранее заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что принудительный контроль валютного курса представляет угрозу для национальной экономики, поскольку ограничивает ее суверенитет и эффективность.

По словам Заботкина, введение жестко установленного обменного курса следует воспринимать как отказ от независимой денежно-кредитной политики в пользу того государства, к валюте которого привязывается курс рубля. В частности, опасность в такой ситуации несет прямая зависимость от инфляции другой страны.

До этого первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов рассказал, что на уровне правительства сейчас идет проработка курса рубля. По его оценке, оптимальный курс рубля для экономики равен 70–80 рублям за доллар. При этом Белоусов подчеркнул, что этот вопрос сейчас находится в поле ответственности Центробанка.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу об отказе от плавающего курса рубля экспертной дискуссией и предложил дождаться позиции российского правительства.

