В Кремле прокомментировали предложение отказаться от плавающего курса рубля

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу об отказе от плавающего курса рубля экспертной дискуссией и предложил дождаться позицию российского правительства.
"В данном случае я не буду ничего отвечать. Это экспертная дискуссия. Когда будет консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать", – цитирует его "Интерфакс".
Ранее первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов рассказал, что на уровне правительства сейчас идет проработка курса рубля.
По его оценке, оптимальный курс рубля для экономики равен 70–80 рублям за доллар. Белоусов подчеркнул, что этот вопрос сейчас находится в поле ответственности Центробанка. Первый вице-премьер выразил надежду, что скоро российская валюта сможет вернуться к наиболее оптимальному курсу.
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