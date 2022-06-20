В Банке России предупредили о рисках при таргетировании курса рубля

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Принудительный контроль валютного курса представляет угрозу для национальной экономики, поскольку ограничивает ее суверенитет и эффективность, заявил заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин. Об этом сообщает ТАСС.

"Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", – сказал он.

По словам Заботкина, введение жестко установленного обменного курса следует воспринимать как отказ от независимой денежно-кредитной политики в пользу того государства, к валюте которого привязывается курс рубля. В частности, опасность в такой ситуации несет прямая зависимость от инфляции другой страны.

"Если мы будем привязывать параметры нашей денежно-кредитной политики к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс, номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8–10%, то и у нас инфляция будет такой же", – пояснил Заботкин.

Он подчеркнул, что такой вариант является неприемлемым для России.

Ранее первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов рассказал, что на уровне правительства сейчас идет проработка курса рубля. По его оценке, оптимальный курс рубля для экономики равен 70–80 рублям за доллар. При этом Белоусов подчеркнул, что этот вопрос сейчас находится в поле ответственности Центробанка.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу об отказе от плавающего курса рубля экспертной дискуссией и предложил дождаться позиции российского правительства.

