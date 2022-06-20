Мосбиржа запустит торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа с 27 июня запускает торги узбекским сумом, армянским драмом и южноафриканским рэндом на валютном рынке. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

"Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности", – рассказали в Мосбирже.

Ранее Московская биржа приостановила торги швейцарским франком на валютном рынке. Отмечалось, что ограничения начнут действовать с 14 июня и коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" и "доллар США – швейцарский франк" в биржевом и внебиржевом режимах.

Приостановку операций объяснили затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура из-за ограничительных мер, принятых Швейцарией 10 июня 2022 года.