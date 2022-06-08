На Мосбирже рассказали о формировании курса рубля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разница валютного курса на Мосбирже и на зарубежных площадках формируется в связи с нехваткой рублей в западных странах, заявил директор департамента валютного рынка торговой площадки Андрей Скабелин.

"Возможность таких расхождений обусловлена тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, их просто негде взять, границы закрыты, да и потребностей в рублях особо нет, кроме оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей", – цитирует его РИА Новости.

По словам эксперта, из-за введения валютных ограничений в марте наблюдался разрыв в курсах до 20 рублей. В настоящее время она составляет порядка 50 копеек.

Согласно статистике торговой площадки, от 80 до 90% всего мирового рынка в паре доллар-рубль находится на Мосбирже.

"Когда говорят: "Курс ненастоящий!", где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар – рубль, евро – рубль", – заключил эксперт.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил, что этим летом деньги лучше хранить в долларах, поскольку эта валюта лучше остальных показывает себя в условиях сложной экономической ситуации в мире.

По его словам, проблемы в мировой экономике приведут к снижению спроса на сырье и, как следствие, ослабят рубль. В то же время, отмечает Бабин, этого не произойдет в ближайшие три месяца, однако обычно изменения на рынке опережают те или иные события из-за ожиданий инвесторов.

