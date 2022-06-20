Аналитик спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

Фото: depositphotos/valphoto

Кандидат экономических наук Юрий Юденков в разговоре с RT спрогнозировал укрепление рубля в ближайшее время.

"Конец полугодия и квартала могут привести к дальнейшему укреплению", – заметил он.

Аналитик также добавил, что доллар и евро на этой неделе могут увеличиваться и уменьшаться на 2,5 единицы.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.