Среди российских туристов начал набирать популярность Дагестан

В России появилась новая точка повышенного туристического интереса. После закрытия прямого сообщения с Европой многие россияне стали искать альтернативы для отпуска.

Одной из таких альтернатив оказался Дагестан. О том, что стоит посмотреть в республике и на сколько дней следует туда ехать, – в сюжете телеканала Москва 24.

