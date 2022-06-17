Власти Москвы и ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла на ПМЭФ.

Правительство Москвы окажет властям Донецка социально-экономическую и гуманитарную помощь. Соглашение направлено на восстановление социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры города.

По словам Собянина, столичные специалисты уже сегодня восстанавливают водоснабжение в Донецке, обследуют другие объекты городской инфраструктуры. Он отметил, что в городе работают около 300 специалистов и 80 единиц техники.

Соглашение также предусматривает развитие экономической интеграции и укрепление двусторонних связей в вопросах транспорта, информационных технологий, промышленности, АПК, торговли, ЖКХ, архитектуры и других. Кроме того, документ предполагает помощь в благоустройстве территорий, здравоохранении, образовании, науке и культуре.

Ранее власти Москвы и Луганска подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Собянин посетил Луганск 3 июня.

В ходе визита он осмотрел некоторые объекты города, в восстановлении которых участвуют специалисты из Москвы.

