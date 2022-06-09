В Донбассе продолжили аварийно-восстановительные работы

Аварийно-восстановительные работы продолжаются на всей территории Республики Донбасс. Спасатели вывезли более 100 тысяч кубов строительного мусора. Сводные пиротехнические отряды обезвредили уже более 32 тысяч взрывоопасных предметов.

Также сотрудники российского МЧС подвозят для местных жителей питьевую и техническую воду. Только за последние три дня в ДНР и ЛНР доставлено почти полторы тонны гуманитарных грузов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

