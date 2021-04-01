Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Президент США Джо Байден снова оступился на трапе самолета. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что американский лидер садился в лайнер Air Force One для перелета в Питтсбург (штат Пенсильвания).

Байден шел по трапу с зонтом в руках. Во время подъема он споткнулся, однако смог избежать падения.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD — The Hill (@thehill) March 31, 2021

В середине марта внимание общественности привлек инцидент с президентом США на трапе самолета. Джо Байден трижды споткнулся и один раз упал на колено.

Сообщалось, что причиной падения президента мог стать сильный ветер в аэропорту. Позже пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о состоянии Джо Байдена, заявив, что американский лидер чувствует себя отлично.

