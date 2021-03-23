Трамп усомнился в адекватности Байдена после инцидента на трапе самолета

11:14
Фото: depositphotos/actionsports
Экс-президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы Белого дома Джо Байдена после инцидента на трапе самолета.
В ходе интервью Трампа телеканалу Newsmax TV ведущий напомнил о случае, когда действующий американский лидер случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом и в связи с этим упомянул 25-ю поправку, предполагающую отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина президента или неспособность выполнять свои обязанности.
"Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие", – сказал Трамп.
Также он усомнился в том, что Байден осознает, какие документы он подписывает.
"Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… Даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден", – добавил он.
Ранее в интернете появились кадры, на которых Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия.
Джо Байден не устоял на трапе самолета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: