Трамп усомнился в адекватности Байдена после инцидента на трапе самолета

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Экс-президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности действующего главы Белого дома Джо Байдена после инцидента на трапе самолета.

В ходе интервью Трампа телеканалу Newsmax TV ведущий напомнил о случае, когда действующий американский лидер случайно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом и в связи с этим упомянул 25-ю поправку, предполагающую отстранение президента от должности и передачу полномочий вице-президенту. Причиной такой передачи может быть кончина президента или неспособность выполнять свои обязанности.

"Это очень серьезно, надеюсь, что этого никогда не случится, но что-то происходит, и это безумие", – сказал Трамп.

Также он усомнился в том, что Байден осознает, какие документы он подписывает.

"Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает? Он хуже Берни Сандерса… Даже Берни Сандерс на стероидах не подписал бы то, что подписывает Байден", – добавил он.

Ранее в интернете появились кадры, на которых Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия.

