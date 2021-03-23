Белый дом сообщил о самочувствии Байдена после падения на трапе

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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о самочувствии Джо Байден после падения на трапе самолета.

По ее словам, лидер Соединенных Штатов чувствует себя "на сто процентов отлично", говорится в Twitter администрации США.

"Не знаю, поднимались ли вы по нему, это иногда довольно сложно", — добавила пресс-секретарь Байдена.

Псаки отметила, что глава государства провел выходные в резиденции в Кэмп-Дэвиде. При этом она не знает, потребовался ли ему осмотр доктора.

78-летний президент США несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу президентского самолета в пятницу. В Белом доме причиной инцидента назвали сильный ветер.