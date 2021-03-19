Захарова прокомментировала падение Байдена на трапе самолета

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на инцидент с падением американского президента Джозефа Байдена на трапе самолета, предложив в качестве его причины действия российских хакеров.

"Падение Байдена на трапе президентского самолета объяснили просто. "На улице очень ветрено", – заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не "русские хакеры" под предводительством Маргариты Симоньян (главный редактор телеканала RT. – прим.), а просто ветер", – написала Захарова в Facebook.

Ранее Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия. Этот курьезный эпизод сняли на видео журналисты. Американский лидер споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал, однако быстро смог встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.