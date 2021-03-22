Экс-советник Трампа счел поведение Байдена угрозой безопасности США

Фото: EPA/TASS/JIM LO SCALZO

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер назвал поведение нынешнего главы государства Джо Байдена угрозой безопасности страны. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

Миллер отметил, что Байден не может дать даже безобидное интервью без использования подсказок.

"Наши противники по всему миру <…> смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который <...> трижды упал, поднимаясь по лестнице", – сказал экс-советник.

Миллер выразил досаду в связи со случившимся падением Байдена. Он подчеркнул, что не один раз поднимался по ведущей на президентский борт лестнице, и она никогда не была скользкой.

В своем интервью экс-советник Трампа также назвал Россию, Иран, Венесуэлу и Китай враждебными государствами.

Ранее Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия. Этот курьезный эпизод сняли на видео журналисты.

Американский лидер споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал. После этого он смог быстро встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.

По мнению сына Дональда Трампа, Байден вряд ли споткнулся на трапе президентского лайнера из-за сильного ветра. Дональд Трамп-младший отметил, что действующий президент находится "в отличной форме".