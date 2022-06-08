Глава ДНР отправил в отставку правительство республики

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отправил в отставку премьер-министра Александра Ананченко и правительство. Соответствующий указ опубликован на сайте главы ДНР.

Пушилин также поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава органа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно о датах проведения возможных референдумов в ЛНР, ДНР и на других освобожденных территориях Украины. До этого он прокомментировал возможность вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ, отметив, что их граждане самостоятельно решат свое будущее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

