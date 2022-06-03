Москва и Луганск стали городами-побратимами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и глава луганской городской администрации Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

Комментируя подписание соглашения, Собянин отметил, что Москва окажет Луганску гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной и инженерной инфраструктуры.

"Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные", – заявил мэр Москвы.

Собянин выразил уверенность, что совместная работа с правительством Луганской Народной Республики и мэрией Луганска увенчается успехом благодаря поддержке жителей.

Кроме того, администрации Москвы и Луганска договорились о сотрудничестве и развитии взаимовыгодных связей в сфере науки, информационных технологий, транспорта, здравоохранения, социальной защиты, спорта, образования, туризма, а также в области семейной и молодежной политики и природоохранной деятельности.

Ранее столичные библиотеки собрали 5,5 тысячи книг, которые впоследствии будут переданы читальным залам ДНР и ЛНР. В настоящий момент книги направлены в ресурсный центр "Мосволонтер", откуда их отправят в библиотеки Донбасса. Пока что благотворительный сбор изданий продолжается, он будет идти до конца лета.

