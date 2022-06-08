Депутат Верховной рады заявил о больших потерях ВСУ в Николаевской области

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Украинские войска несут очень большие потери в Николаевской области, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, большие потери наносит дальнобойная артиллерия, до которой украинские войска не достают.
"Когда мы пытаемся где-то немного продвигаться, они включают "Ураганы", включают "Грады", до которых мы, к сожалению, не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов", – сказал Костенко.
Вместе с тем он подчеркнул, что сам участвует в боевых действиях на николаевском направлении.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о значительных потерях ВСУ в Донбассе
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