Джо Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что американский лидер отправлялся с авиабазы Эндрюс в Иллинойс. Поднимаясь на борт самолета, он оступился и на мгновение потерял равновесие, однако смог избежать падения, после чего продолжил подъем, опираясь о поручень трапа.

Это не первый подобный случай с Байденом, из-за чего многие подозревают наличие у самого старого президента США проблем со здоровьем. Так, в марте прошлого года, поднимаясь по трапу, он несколько раз споткнулся и даже упал, однако быстро смог встать и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.

Кроме того, глава Белого дома регулярно оговаривается во время выступлений. Например, в июле прошлого года он перепутал бывших президентов США Барака Обаму и Дональда Трампа, говоря о кризисе автомобильной промышленности в 2009 году. А в июне того же года Байден не смог правильно назвать число прошедших с начала года месяцев, оценив их количество в 15, а не пять.

