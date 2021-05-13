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Политика

09:35

Экс-генералы США усомнились в психическом и физическом состоянии Байдена

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Более 120 отставных генералов США усомнились в психическом и физическом состоянии главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, которое подписали 124 отставных генерала.

Авторы письма подчеркнули, что нация находится в опасности.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего (Вооруженными силами США Джо Байдена)", – говорится в письме.

Подчеркивается, что американский лидер должен быть способен незамедлительно принимать решения в сфере национальной безопасности.

Экс-генералы также отметили, что нынешняя администрация США запустила в диктаторской манере полномасштабную атаку на конституционные права граждан. Речь идет о более чем 50 подписанных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации.

"Без честных и справедливых выборов, которые точно отражают волю народа, наша конституционная республика потеряна. ФБР и Верховный суд должны быстро действовать, когда всплывают нарушения на выборах, и не игнорировать их, как это было в 2020 году", – добавили авторы письма.

В конце апреля Байден задержался на сцене после выступления, так как на протяжении 30 секунд пытался найти маску, которая все это время находилась в кармане его брюк. Закончив речь перед сторонниками в городе Далут штата Джорджия, американский лидер остался за кафедрой и начал проверять пространство вокруг себя. На помощь ему пришли жена и сенаторы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф.

В середине марта внимание общественности привлек инцидент с президентом США на трапе самолета. Джо Байден трижды споткнулся и один раз упал на колено.

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