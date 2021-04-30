Байден 30 секунд не мог найти находившуюся в кармане маску

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Президент США Джо Байден задержался на сцене после выступления, так как на протяжении 30 секунд пытался найти маску, которая все это время находилась в его кармане. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Закончив речь перед сторонниками в городе Далут штата Джорджия, Байден остался за кафедрой и начал проверять пространство вокруг себя. На помощь ему пришли жена и сенаторы Рафаэль Уорнок и Джон Оссофф.

Президент обратился к ним: "Я не могу найти свою маску". Джилл Байден попыталась помочь супругу, но безрезультатно.

"Я ищу свою маску. У меня проблема", – сказал американский лидер, на этот раз обращаясь к публике.

Ситуация разрешилась через полминуты, когда президент попробовал поискать маску в кармане брюк. О своем маленьком успехе глава государства оповестил собравшихся.

В середине марта внимание общественности привлек инцидент с президентом США на трапе самолета. Джо Байден трижды споткнулся и один раз упал на колено.